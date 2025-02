¿El Asteroide 2024 YR4 puede acabar con Colombia?: Fecha y riesgos de su impacto

Según estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), los asteroides, también llamados planetas menores, son fragmentos rocosos remanentes de la creación del sistema solar de hace aproximadamente 4.600 millones de años.

Estos restos cósmicos son supervivientes de la etapa inicial del sistema solar, y su forma varía considerablemente, debido a que algunos tienen contornos irregulares, otros se aproximan más a una figura esférica, frecuentemente con marcas de impactos o depresiones.

Indican también que los asteroides siguen trayectorias elípticas mientras giran alrededor del Sol, y a menudo experimentan giros propios. Estos movimientos de rotación no siempre son estables, ya que, en ocasiones, su giro es algo errático, lo que provoca una marcha descontrolada mientras avanzan por el espacio, manteniendo una interacción constante con su órbita.

Asteroide 2024 YR4: zonas de riesgo

Durante las últimas semanas, el Asteroide 2024 YR4 ha estado llamando bastante la atención luego que de que se supiera que este puede impactar en la tierra, no obstante, lo que se sabe hasta el momento es que la NASA, explicó que el asteroide 2024 YR4 es uno de los asteroides más cercanos a la Tierra, lo que significa que su órbita cruza la región donde se encuentra nuestro planeta.

Los cálculos realizados hasta el momento indican que la posible zona de riesgo abarca varios países, destacando principalmente a Colombia, Venezuela y Ecuador, ubicados en el norte de Sudamérica.

Además de estos, otras zonas afectadas incluiría a áreas del océano Pacífico oriental y el océano Atlántico, así como diversas zonas de África, el Mar Arábigo y el sur de Asia. Esto pone en alerta a estos países cercanos y otros lugares del mundo, que podrían verse impactados.

¿El Asteroide 2024 YR4 puede acabar con Colombia?

De acuerdo con la NASA este objeto tiene la suficiente masa como para generar daños en una zona específica en caso de un choque con la Tierra, eso quiere decir que puede llegar a impactar en cualquiera de los lugares anteriormente mencionados.

Este objeto tiene la suficiente masa como para generar daños en una zona específica en caso de un choque con la Tierra. Su posible amenaza ha superado el umbral del 1% de probabilidad, lo que hace necesario un monitoreo constante.

Se resalta que los asteroides grandes son capaces de causar una catástrofe global, No obstante, dentro de los datos más recientes publicados por NASA y expertos externos y agencias espaciales indican que dentro del monitoreo del Asteroide 2024 YR4, no han presentado ninguna amenaza y no tienen una probabilidad significativa de impacto, por lo cual no podría acabar con Colombia.

Fecha de impacto del Asteroide 2024 YR4

Se ha estimado que el asteroide 2024 YR4 podría impactar con la Tierra el 22 de diciembre de 2032, aunque las probabilidades de impacto son muy pequeñas. Los científicos siguen vigilando su trayectoria