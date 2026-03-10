Anuncian jornada de recolección de residuos en barrios afectados por inundaciones en Montería

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, en conjunto con la Alcaldía de Montería, adelantarían una jornada de recolección de residuos posconsumo los días 11, 12 y 13 de marzo, en los barrios Vallejo, El Dorado y El Poblado, afectados por las recientes inundaciones en Montería. La jornada se desarrollará en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Los residuos posconsumo son aquellos productos que, al finalizar su vida útil, requieren una disposición final especializada debido a los materiales peligrosos que contienen, como metales pesados, refrigerantes o componentes eléctricos. Por esta razón, no pueden ser depositados en la basura convencional, ya que representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente”, puntualizó la autoridad ambiental.

“Durante la jornada, los equipos de la CVS realizarán la recolección directamente casa a casa en los barrios mencionados, facilitando a los ciudadanos la entrega de electrodomésticos y equipos eléctricos dañados o en desuso como neveras, estufas, lavadoras, entre otros. De igual forma, quienes prefieran, podrán llevar sus residuos directamente al punto de acopio habilitado en el Centro Verde – Margen Izquierda, donde serán recibidos y gestionados de manera adecuada y responsable”, agregó.

Según lo establecido, con esta iniciativa se buscaría la protección ambiental y la sostenibilidad del departamento de Córdoba.