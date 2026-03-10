Anuncian cierres en Soacha a la altura de la Autopista Sur por obras en la vía

Cundinamarca

La Secretaría de Movilidad del municipio de Soacha anunció el cierre de dos carriles de la vía Girardot-Bogotá por el izaje de vigas del puente vehicular de la calle 22.

Los cierres se llevarán a cabo a partir de este martes 10 y el 13 de marzo desde las 9 de noche hasta las 5 de la mañana, “con el fin de reducir el impacto en la movilidad durante el día”.

Aunque se cerrarán dos carriles de la vía , los otros dos continuarán habilitados con paso controlado y con la presencia de las autoridades de tránsito que harán el manejo de tráfico del sector.

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad pide a los usuarios del corredor programar sus desplazamientos con anticipación y de hacerlo con precaución atendiendo las señales y las indicaciones del personal autorizado.

“Estas intervenciones hacen parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de Soacha y quienes transitan por este importante corredor regional”.