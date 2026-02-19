Alcalde de Soacha atribuye manifestaciones en Autopista Sur a conductores de transporte ilegal

Esta semana se han presentado bloqueos intermitentes en la Autopista Sur en el municipio de Soacha a la altura de San Mateo.

Esto ha afectado la movilidad de las miles de personas que transitan por este corredor tan importante que conecta con Bogotá.

Sobre estas manifestaciones se pronunció el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, quien indicó que las personas que ya protagonizaron estos bloqueos son conductores de transporte ilegal del municipio.

“Ante las probabilidades de llevar a cabo estos operativos, la informalidad y la ilegalidad intentaron bloquear la ciudad de Soacha. Hemos tenido reacciones por parte de quienes a través del transporte ilegal tenían un sustento en el día a día”, aseguró el mandatario.

Sobre los casos de extorsión que se presentan constantemente en el municipio a conductores y comerciantes, el alcalde afirmó que la frontera con Bogotá “es un corredor estratégico para la delincuencia y para los grupos criminales”.

Añadió que la extorsión es un delito que ha venido en crecimiento en todo el país y que los más afectados son los comerciantes y conductores de transporte público.

Operativos contra la extorsión y el transporte ilegal

Precisamente esa semana las autoridades realizaron un megaoperativo en el que inmovilizaron 30 vehículos por irregularidades como falsedad marcaria, alteración de autopartes, información falsa, entre otros.

Asimismo, se han dado duros golpes contra la banda criminal transnacional de ‘Los Satanás’ que opera en el territorio.

Se han capturado hasta el momento a 22 integrantes de esta organización, entre esos la captura de alias ‘Marcos Pérez’ quien ejercía como coordinador de finanzas.