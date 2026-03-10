Alcaldía de Duitama exige soluciones por impactos del tren en la movilidad

Duitama

La Administración Municipal de Duitama informó que desde hace varios meses adelanta acciones técnicas, jurídicas e institucionales para atender las situaciones que se han presentado por el paso del tren en el casco urbano de la ciudad. Según explicó la alcaldia, la ciudad tiene una condición particular dentro del corredor férreo nacional, ya que es una de las pocas del país cuyo casco urbano es atravesado completamente por la línea férrea, lo que genera impactos directos en la movilidad, la seguridad vial y la conectividad entre barrios y zonas rurales.

Ante esta situación, la administración ha solicitado en repetidas ocasiones respuestas y soluciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) frente a la operación del tren dentro de la ciudad. En los últimos meses se han realizado mesas técnicas, visitas de campo y espacios de articulación institucional con la ANI, el consorcio Ferreobelen y entidades técnicas, además de análisis de movilidad en diferentes puntos de la línea férrea, con el fin de identificar riesgos y sustentar acciones administrativas y jurídicas que permitan proteger la conectividad del municipio.

De acuerdo con la Alcaldía, actualmente existen procesos jurídicos relacionados con varios pasos a nivel dentro del municipio, por lo que se adelanta una defensa técnica para salvaguardar puntos estratégicos que permiten la conexión entre barrios, el acceso a zonas rurales y el ingreso oportuno de organismos de socorro. Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad para extremar las medidas de precaución al cruzar la línea férrea, luego de que en los últimos días se registraran casos de vehículos, incluso de carga, que quedaron atascados en la vía, generando riesgos para conductores y peatones. La administración insistió en que el desarrollo ferroviario es importante para el país, pero debe garantizar la seguridad y la movilidad de los habitantes de Duitama.