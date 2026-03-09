Wingo tendrá vuelos especiales Bogotá–Valledupar por el Festival Vallenato

TRANSPORTE

Con el objetivo de conectar a los colombianos con sus tradiciones y las principales ferias y fiestas, la aerolínea Wingo anunció una operación especial de vuelos hacia Valledupar durante el Festival de la Leyenda Vallenata.

En total serán ocho vuelos en la ruta Bogotá–Valledupar–Bogotá, programados entre el 29 de abril y el 3 de mayo. Además, en los vuelos que saldrán desde Bogotá los días 29 y 30 de abril.

Entre las novedades y de acuerdo con la aerolínea, los pasajeros vivirán una experiencia temática a bordo, diseñada para que el ambiente del festival comience desde el trayecto hacia la capital vallenata.

“En Wingo conectamos a los colombianos con los eventos que celebran lo mejor de nuestra cultura. Por eso, con estos vuelos especiales y junto a Old Parr, haremos que el Festival Vallenato comience desde Bogotá y se sienta desde el vuelo. Queremos ser el impulso y el cómplice de la escapada de quienes viajan a vivir esta tradición”, indicó Simón Maya, director de Mercadeo y Experiencia al Viajero de Wingo.

Por su parte, Eric Strauss, director de Marketing de Diageo en Colombia, aseguró que esta alianza busca reforzar la celebración cultural del festival.

“Para Old Parr, el Festival es una oportunidad para celebrar nuestras tradiciones y acompañar a quienes llegan a vivirlo. Junto a Wingo, vamos a llevar esa energía al vuelo y a activarla también en Valledupar con experiencias pensadas para los asistentes. Además, los invitamos a disfrutar de la KZ Old Parr durante el Festival, un espacio creado para seguir celebrando nuestra música y cultura en grande”, indicó el dirigente.

Vale la pena resaltar que los tiquetes hacia Valledupar ya están disponibles en la página web y aplicación de Wingo desde $230.000 por trayecto, en ese sentido, la aerolínea recomendó a los viajeros comprar con anticipación, debido al aumento de la demanda durante el Festival Vallenato.