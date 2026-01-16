Alza de impuestos al aguardiente amenaza las finanzas de Boyacá

El gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya durante la Asamblea Extraordinaria de Gobernadores en la Federación Nacional de Departamentos / Foto. Suministrada.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió que el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas, incluido en el decreto de emergencia económica, tendría un impacto directo y negativo en las finanzas del departamento. «...El Gobierno Nacional toca dos impuestos: el IVA a las bebidas alcohólicas y el impoconsumo...», explicó, al detallar que este último es una renta fundamental para los departamentos.

Amaya señaló que mientras el IVA es un impuesto nacional, «...el impoconsumo sí es un recaudo que se hace a nivel departamental...», recursos que, según dijo, se utilizan para «...construir escuelas, organizar eventos y tener recursos propios para poder funcionar...». Con el nuevo esquema, indicó que los departamentos tendrían que girar una parte significativa de ese recaudo a la Nación.

El gobernador explicó que el aumento del impuesto encarecería el aguardiente de manera considerable. «...Una botella que hoy puede valer 45 o 50 mil pesos podría quedar valiendo 80 mil pesos...», afirmó, advirtiendo que esto reduciría el consumo y, en consecuencia, los ingresos del departamento.

Según las proyecciones de la Gobernación, Boyacá pasaría de recaudar cerca de 34 mil millones de pesos anuales a alrededor de 21 mil millones. «...Es decir, dejamos de recaudar cerca de 13 mil millones de pesos...», sostuvo Amaya, quien agregó que «...el aumento que pagan los ciudadanos no llega al departamento sino directamente a la Nación...»

A esta situación se suma la presión presupuestal por el aumento del salario mínimo. El gobernador explicó que solo el Programa de Alimentación Escolar tendrá un sobrecosto significativo. «..El PAE vale 12 mil millones de pesos más por el aumento del salario mínimo de las ecónomas...», indicó, aclarando que aunque es una medida positiva para los trabajadores, «...toda esa plata tiene que salir de recursos públicos...»

Amaya también advirtió que el departamento enfrenta incertidumbre por el posible aumento salarial de los empleados públicos y por la caída general del recaudo. «...Se nos crean huecos financieros muy grandes que hay que cubrir...», señaló.

En ese contexto, el gobernador planteó la necesidad de revisar el modelo fiscal territorial. «...No podemos seguir financiándonos con aguardiente, cerveza y cigarrillos...», afirmó, cuestionando que los departamentos dependan del consumo de alcohol para sostener sus ingresos.

Como alternativa, Amaya propuso proteger el aguardiente nacional. «...He planteado que se deje quieto el impuesto del aguardiente y que el mayor aumento recaiga sobre licores importados...» dijo, argumentando que esto permitiría «...proteger la industria nacional y los ingresos de los boyacenses...»