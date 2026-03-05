Fuerte incendio en Soacha cerca de una fábrica: esto se sabe

En horas de la mañana este jueves 5 de marzo se presentó un fuerte incendio en la comuna 4 Villa Mercedes del municipio de Soacha, Cundinamarca.

La conflagración ocurrió, de acuerdo con las autoridades, en un segundo piso muy cerca a una fábrica de muebles. Las llamas alertaron a la comunidad aledaña y llamaron a las autoridades para que atendieran la emergencia.

El incendio fue atendido por el Cuerpo de Bomberos y tanques de agua. Hasta el momento la conflagración está controlada en un 85%.

Hasta el momento, no se presentan personas heridas por la emergencia, pero continúan evaluando la situación.

En las imágenes se evidencia que el segundo piso de un inmueble está en escombros.