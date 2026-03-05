Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 mar 2026 Actualizado 15:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Fuerte incendio en Soacha cerca de una fábrica: esto se sabe

No se registran personas heridas hasta el momento.

Fuerte incendio en Soacha cerca a una fábrica

Fuerte incendio en Soacha cerca a una fábrica
Bogotá

En horas de la mañana este jueves 5 de marzo se presentó un fuerte incendio en la comuna 4 Villa Mercedes del municipio de Soacha, Cundinamarca.

La conflagración ocurrió, de acuerdo con las autoridades, en un segundo piso muy cerca a una fábrica de muebles. Las llamas alertaron a la comunidad aledaña y llamaron a las autoridades para que atendieran la emergencia.

El incendio fue atendido por el Cuerpo de Bomberos y tanques de agua. Hasta el momento la conflagración está controlada en un 85%.

Hasta el momento, no se presentan personas heridas por la emergencia, pero continúan evaluando la situación.

En las imágenes se evidencia que el segundo piso de un inmueble está en escombros.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir