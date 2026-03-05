Más de $40 mil millones a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Bolívar

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, formalizó la entrega de 11 de los 13 convenios que dan cumplimiento a los compromisos de la Consulta Previa y a los 11 trazadores del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, con una inversión superior a $40.000 millones, dirigida a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Este Gobierno ha reconocido el papel histórico de las comunidades étnicas como guardianas de los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas marino costeros, a través de sus saberes ancestrales. Estamos cumpliendo un compromiso del Gobierno del presidente Petro para que las Comunidades Negras del país recuperen la dignidad”, señaló la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

Los proyectos beneficiarán a comunidades en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca (incluye Bogotá), Magdalena, Meta, Nariño, Sucre, Valle del Cauca y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en articulación directa con responsables de la

Comisión Quinta.

Componentes estratégicos

Estos acuerdos priorizarán tres subcomponentes técnicos:

1. Planificación y Reglamentación / Desarrollo de Capacidades

Incluye la reglamentación del Capítulo IV de la Ley 70 de 1993 (Decreto 1384 de 2023), la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas y acuíferos, la definición progresiva de competencias ambientales de los consejos comunitarios y el fortalecimiento institucional para el ejercicio autónomo de la gestión territorial.

2. Implementación / Gestión Sociocultural del Territorio

Contempla planes integrales de protección y restauración de áreas estratégicas; acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con enfoque regional; implementación de proyectos de Pago por Servicios Ambientales; restauración ecológica y fortalecimiento de empresas comunitarias forestales basadas en la economía social y solidaria de la biodiversidad.

3. Educación y Participación / Intercambio de Saberes Ancestrales

Desarrolla rutas de participación y diálogo con los consejos comunitarios; planes de acción de mujer y ambiente; educación ambiental; economía circular; negocios verdes y fortalecimiento del relacionamiento territorial.