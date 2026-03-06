Jennifer Lopez y David Guetta lanzan su nueva colaboración “Save Me Tonight”

La cantautora, actriz, bailarina y empresaria estadounidense Jennifer Lopez lanzó este viernes su nueva colaboración con el productor discográfico y DJ francés David Guetta, titulada “Save Me Tonight”.

Le puede interesar: Anne Hathaway, Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow se suman a la lista de presentadores de los Oscar

Una muestra del nuevo sencillo fue presentada durante el ‘World Pride Music Festival’ en 2025, así como en la gira de Lopez, ‘Up All Night: Live in 2025’.

Esta canción marca el primer lanzamiento de la estrella del pop desde la banda sonora de ‘El beso de la Mujer Araña’ el año pasado.

La cantante presentará oficialmente el nuevo sencillo en vivo a nivel mundial esta noche en su residencia ‘Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas’, en el Coliseo del ‘Caesar’s Palace’ de Las Vegas.

La actuación se transmitirá simultáneamente en sus canales de TikTok Live, Instagram Live y YouTube Live.

Lea también: Director de ‘El señor de los anillos’ recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

Por su parte, Guetta también ha trabajado con otros artistas como el cantautor estadounidense Teddy Swims y ha producido remixes de “Where Is My Husband!” de la cantautora británica RAYE y de la canción nominada al Oscar “Golden” de HUNTR/X, de la película ‘Las guerreras del K-pop’.