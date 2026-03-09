“Ni en mis cuentas más optimistas yo iba a sacar 262.000 votos”: Daniel Briceño
Daniel Briceño, del Centro Democrático, se consagró como el representante a la Cámara elegido para la siguiente legislatura con más votos, pues obtuvo más de 262.000.
Noticia en desarrollo.
