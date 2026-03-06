Anne Hathaway, Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow se suman a la lista de presentadores de los Oscar

HOLLYWOOD - APRIL 26: Actors Robert Downey Jr. and Gwyneth Paltrow arrive at the "Iron Man 2" World Premiere at El Capitan Theatre on April 26, 2010 in Hollywood, California. (Photo by Jeff Vespa/WireImage) / Jeff Vespa

Este jueves la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la última tanda de presentadores para la ceremonia de este año.

Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Gwyneth Paltrow estarán presentes en la edición número 98.

A este grupo de actores se unen Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Mikey Madison, Demi Moore, Maya Rudolph y Zoe Saldaña.

‘Pecadores’, de Ryan Coogler, lidera las nominaciones al Óscar de este año con un récord de 16.

‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson, ocupa el segundo puesto con 13 nominaciones.

Los Oscar 2026 serán presentados por el comediante y presentador de televisión Conan O’Brien por segundo año consecutivo el domingo 15 de marzo.