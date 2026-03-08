Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 mar 2026 Actualizado 17:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Popayán

Ejército reportó tranquilidad en los puestos de votación del Cauca

20 vehículos blindados garantizan el libre tránsito durante la jornada electoral en la vía Panamericana.

El Mayor General Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional. Crédito. Ejército Nacional.

El Mayor General Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional. Crédito. Ejército Nacional.

Richar Vidal

Popayán

Popayán - Cauca

El Ejército Nacional reporta total tranquilidad en los 588 puestos de votación a cargo de la Brigada 29 en el departamento del Cauca.

El Mayor General Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército, informó el despliegue de 20 vehículos blindados sobre la vía Panamericana para garantizar el libre tránsito durante la jornada electoral.

Más información

Además, la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 5, que operaba en otra región del país, se encuentra en el Cauca para reforzar las operaciones de la Tercera División.

El alto oficial, quien se desplazó personalmente al departamento junto al Estado Mayor, destacó que el Cauca es el esfuerzo principal del Ejército Nacional e invitó a los ciudadanos a votar con tranquilidad.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir