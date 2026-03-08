Ejército reportó tranquilidad en los puestos de votación del Cauca
20 vehículos blindados garantizan el libre tránsito durante la jornada electoral en la vía Panamericana.
Popayán - Cauca
El Ejército Nacional reporta total tranquilidad en los 588 puestos de votación a cargo de la Brigada 29 en el departamento del Cauca.
El Mayor General Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército, informó el despliegue de 20 vehículos blindados sobre la vía Panamericana para garantizar el libre tránsito durante la jornada electoral.
Además, la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 5, que operaba en otra región del país, se encuentra en el Cauca para reforzar las operaciones de la Tercera División.
El alto oficial, quien se desplazó personalmente al departamento junto al Estado Mayor, destacó que el Cauca es el esfuerzo principal del Ejército Nacional e invitó a los ciudadanos a votar con tranquilidad.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...