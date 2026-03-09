En Antioquia capturaron a cuatro personas por presuntos delitos electorales

Antioquia

Una vez terminada la jornada electoral en Antioquia, las autoridades departamentales entregaron un reporte de las acciones adelantadas para garantizar la seguridad y el orden institucional, evitando fraudes y conductas contrarias a la ley.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía Antioquia, informó que fueron cuatro las personas capturadas en su jurisdicción y ocho en todo el departamento, en poblaciones como Medellín, Sabaneta en el Valle de Aburrá y Apartadó en Urabá .

“En Anorí, una mujer capturada por el delito de tráfico de votos. En Rionegro, un hombre capturado por perturbación de certamen democrático. En Guarne, dos personas capturadas por constreñimiento al sufragante”, agregó el oficial.

Además, se incautó propaganda política en San Roque. Una quinta persona fue capturada en Betania mientras se reportaba para votar; tenía vigente una orden judicial por el presunto delito de homicidio agravado y acceso carnal abusivo.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, una vez terminó la jornada, informó que se impusieron 182 comparendos durante las elecciones por diferentes delitos.

Sumado a los dos hechos de alteración al orden público en Yondo, Puerto Matilde, donde el Ejército sostuvo un combate con el Clan del Golfo, y en la vereda La Paulina de Valdivia, el ELN hostigó a las tropas. En los casos no hubo heridos.