6.070 Galones de ACPM fueron incautados por la Policía de carabineros en el Quindío

Armenia

La intervención de las autoridades se registró en la vía La Paila- Calarcá donde se logró la incautación de los hidrocarburos avaluados en 59 millones de pesos.

El mayor Jhony Leandro Gutiérrez, jefe de la región de carabineros y protección ambiental #3 de la Policía del departamento señaló que el resultado se estableció en el marco de las labores de control que desarrollan en diferentes puntos del departamento.

Explicó que el vehículo tipo cisterna que transportaba los galones de ACPM estaba incumpliendo los procedimientos y protocolos para la respectiva movilización.

“Este vehículo no venía incumpliendo con lo establecido en el decreto 1609 del 31 de julio del 2002, en donde se establecen los procedimientos y protocolos para el transporte de este tipo de de elemento. Por tal motivo se hace la incautación sobre la vía y se deja disposición de autoridad competente“, afirmó.

La Teniente Coronel Claudia Marcela Cañas Peña, comandante encargada de la Policía del departamento, enfatizó que el trabajo que se realiza en el Quindío es de manera preventiva y de contención para evitar hechos que se registran en otras zonas del país donde grupos implementan rentas criminales que terminan afectando el medio ambiente.

“Perfecto, es importante tener un contexto también que estos elementos a nivel nacional en algunas zonas de una incidencia donde los grupos delincuenciales organizados de cierta manera tienen un control territorial este elemento es utilizado para tres grandes variables. El Procesamiento de la base de coca en los laboratorios clandestinos. El apoyo para la ejecución de la minería o la extracción de yacimientos de manera ilegal y el contrabando", señaló.

Indicó que los resultados a lo largo de este año son positivos teniendo en cuenta que han sido incautados 60 vehículos, 384 mil galones de hidrocarburos que han sido dejados a disposición de la autoridad competente y es avaluado en 3 mil millones de pesos.

Entre las recomendaciones que entregó están relacionadas con tener clara la normatividad en el transporte de hidrocarburos y continuarán desarrollando las actividades preventivas para evitar la ilegalidad, la inseguridad en las vías y estaciones de servicio porque el no realizar el transporte de acuerdo a las normas técnicas de seguridad industrial generan riesgo para todos los actores viales.