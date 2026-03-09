Harold Tejada recortó diferencia en etapa 2 de la París-Niza: Así le fue a los colombianos

El alemán Max Kanter se quedó con la victoria en la segunda etapa de la París-Niza, jornada que se llevó a cabo entre Épône y Montargis, con un recorrido de 187 kilómetros.

Kanter se quedó con el triunfo tras un acumulado de 4H25′07″, imponiéndose en el embalaje al australiano Laurence Pithie y al belga Jasper Stuyven, segundo y tercero del día, respectivamente.

En la clasificación general, el estadounidense Luke Lamperti conservó la primera posición, con un acumulado de 8H10′12″. El belga Vito Braet se mantiene segundo con el mismo tiempo del líder; mientras que el Laurence es ahora tercero, a 6″.

¿Cómo van los colombianos?

En la clasificación general, el mejor de los ciclistas colombianos es Harold Tejada, quien ascendió hasta el puesto 28, ubicado ahora a 12″. Misma diferencia para Daniel Felipe Martínez, en la casilla 57. Juan Guillermo Martínez figura en el puesto 116 a 3′25″.

Los tres ciclistas colombianos llegaron con el pelotón principal junto al ganador del día, el alemán Max Kanter. Tejada terminó 32; Daniel Martínez, 62, y Juan Martínez, 116.

La tercera etapa de la París-Niza será una contrarreloj individual de 23.5 kilómetros, entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire.