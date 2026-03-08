María Camila Osorio pierde ante Osaka y queda eliminada de Indian Wells

En el tercer enfrentamiento entre María Camila Osorio y la japonesa Naomi Osaka, la suerte no corrió a favor de la colombiana. Ya el año pasado le había ganado en dos sets, pero esta vez todo fue diferente y la número 16 del mundo se quedó con la victoria.

Osorio no salió con la misma confianza que tuvo en su partido anterior y en poco tiempo ya iba 3-0 abajo sin capacidad de reaccionar. El primer set terminó 6-1 a favor de la japonesa en solo 26 minutos.

Camila cometió dos dobles faltas, cinco errores no forzados, tuvo un porcentaje de efectividad en el primer saque de 76 por ciento y cero juegos de servicio ganados.

En el segundo set, María Camila ganó el primer y tercer game y trató de recuperarse, hasta que le quebró el servicio a su rival con buen tenis y con la concentración necesaria para remontar. La colombiana fue mejor y venció con parcial de 6-3.

Pero en el tercer set, Osaka fue superior y no permitió que Osorio ratificara lo que hizo en el segundo. La japonesa venció con un parcial de 6-1.

María Camila había ganado en la segunda ronda ante la estadounidense Iva Jovic, la número 18 del mundo con parciales de 6-4, 6-7, 3-6 y dio la sorpresa con tres remontadas ante su rival, esta vez fue diferente y quedó eliminada del torneo.