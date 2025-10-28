La unidad es la victoria: Miguel Grisales, ganador de la consulta del Pacto Histórico en el Quindío

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos Miguel Ángel Grisales Suárez el precandidato de la Colombia Humana que ganó la consulta del Pacto Histórico en el Quindío al alcanzar 6179 votos, 913 votos de más que el segundo en la votación Carlos Ernesto Rozo.

¿Cómo recibe este resultado electoral?

Muy contentos, por el resultado, vemos una gran asistencia en la votación de la consulta, si uno se pone a hacer cuentas la cantidad de votos que se dio en la consulta es muy importante, para ser una elección tan atípica, en un calendario frío electoralmente, entonces, eso nos dice más o menos ese caudal del pacto histórico que tiene el potencial para pelear aquí y ser poder político en el departamento del Quindío, entonces, estamos muy muy felices con eso.

¿Qué propuestas marcar su candidatura?

Miguel Grisales: Yo creo que aquí en los diferentes foros que hicimos, hicimos alrededor de cuatro foros, yo pude estar en tres y una de las propuestas principales, por lo menos, es la del presidente Gustavo Petro, que decidió impulsar esa Asamblea Nacional Constituyente que nos va a blindar la posibilidad de hacer los cambios sociales que tanto ha buscado este gobierno

Pero además aquí reconocemos unas problemáticas complejas del territorio, reconocemos la gentrificación, reconocemos la extranjerización de la tierra y siempre propusimos hacer una reforma integral a la vivienda y al derecho a habitar el territorio, pues porque estos fenómenos están llegando aquí de manera muy compleja y esa es una de nuestras propuestas para para defender, digamos, el territorio y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en Filandia, en Salento, está bajando a Circasia.

Pero además la reforma política porque esta consulta es un piloto de la reforma política, esto lo que nos dice es que todos los partidos políticos deberían conformar su lista del Congreso de la República por el pueblo, por las personas que se sienten identificadas con este proyecto con sus proyectos políticos.

Esas son unas primarias, digamos, esa reforma política busca cambiar las formas de hacer política en todo Colombia y seguro que si cambia la forma de hacer política cambiamos cómo se dan todas las transformaciones en el territorio.

¿Qué decirles a los demás precandidatos del pacto histórico?

Miguel Grisales; primero felicitarlos porque ese resultado también es excelente y si usted se pone a ver más o menos cómo quedaron los resultados, todos sacamos unas grandes votaciones en esta consulta, entonces llamamos a la unidad porque la unidad es la que nos llevará la victoria en marzo, porque hicieron unas campañas muy bonitas con la gente, con sus bases, con los militantes del pacto histórico y de cada uno de los partidos.

Yo personalmente agradeciéndole mucho a mi partido que es la Colombia Humana, que fue pilar fundamental de esta campaña, pero decirles que la unidad es la victoria, el presidente siempre lo ha dicho, porque esta consulta nos ayudó a ver que los votos están en la calle, están en el barrio, están en la vereda, están con la gente y así vamos a seguir trabajando, y seguramente daremos un golpe de opinión muy importante de aquí a todos esos meses que faltan para la para la elección de marzo.

Usted estaba apoyando a Carolina Corcho y el que ganó fue Cepeda, ¿Cuál es su posición?

Miguel Grisales: Nosotros dentro del pacto histórico sabíamos que cualquiera de los dos que ganaba nos iba a representar de la mejor manera e Iván Cepeda es un señor de la política. Yo le tengo demasiada admiración.

La razón por las que me fui con Carolina es porque tenía unas afinidades grandes hacia todo lo que ha representado, hacia todo lo que ha vivido porque quería ver a la primera mujer presidente de Colombia. Yo creo que todavía estamos a tiempo incluso porque vamos al frente amplio.

Pero vemos en Iván Cepeda una representación de izquierda, pero de una izquierda que es una izquierda de amplitud también, que es una izquierda que tiene sus metas y sus proposiciones muy claras y estamos entonces muy contentos con esa con esa elección de Iván Cepeda.

Abrazamos también todo el resultado que tiene que ver con Carolina Corcho porque si usted se pone a ver, pues es la primera vez que Carolina hizo una un ejercicio de estos y saca una votación tremenda en dentro de las bases del pacto histórico y las personas que fueron a apoyar esta candidatura.

Su hermano ha militado en Cambio Radical, ¿Qué decir de su influencia en su candidatura?

Miguel Grisales: Se conoció un comunicado en redes sociales donde también está mi partido Colombia Humana donde sale advirtiendo sobre las supuestas presiones, pues también sale luego la Colombia Humana, o sea que yo hago parte del mismo comunicado.

Y explicó “es complejo obviamente porque me están endilgando, digamos un comportamiento de sangre, o sea, mi hermano (William Grisales) que ha sido también una persona de un pensamiento izquierda, seguidor del presidente Gustavo Petro, mucho antes de que yo, incluso, fue el que me lo enseñó a mí en algún momento.

Pues ahora como asesor político porque él es especialista en marketing político y campañas electorales de la Universidad del Externado, ha trabajado con varios sectores políticos, entonces ha trabajado con cambio radical, pero también ha trabajado con el pacto histórico. Él fue también asesor de María del Mar Pizarro.

Y subrayó “digamos que trabajar no hay delito, lo que algunas personas ven como un vínculo de él hacia cambio radical, lo pueden estar viendo como un favorecimiento hacia mí, pero pues eso no es necesariamente de esa manera”

“mi hermano y yo nos queremos mucho, pero en lo político somos extremadamente diferentes, hemos tomado tendencias políticas muy diferentes, aunque él aún tiene muchas simpatías en este sector de izquierda cuando uno ve sus expresiones en redes sociales sobre este gobierno muchas son a favor, algunas críticas pero digamos que no hay delito de sangre, primero y segundo, el hombre no ha cometido un delito, el estar trabajando para una estructura diferente a la alternativa izquierda no es ningún delito.

Hay muchas suspicacias

Entonces, se generan unas suspicacias, dentro de otras campañas políticas y a las suspicacias, pues uno no les puede dar mayor validez cuando no están soportadas en una evidencia cierta y además que digamos se soporte en una denuncia formal ante los entes de control.

Entonces, en eso estamos, pero el pacto histórico sigue más unificado que nunca ya hemos estado adelantando conversaciones con los diferentes sectores y con las diferentes personas que conformarán la lista del pacto histórico y seguimos más fortalecidos y el hecho de que, digamos, se generen suspicacias no quiere decir que sean ciertas.