Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 mar 2026 Actualizado 13:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Incautan 690 kilos de marihuana en la vía Jamundí–Cali

La droga era transportada en un vehículo reportado como robado. Una persona fue capturada por la Policía.

En lo corrido del 2026, la Policía de Cali ha incautado cerca de tres toneladas de estupefacientes en el área metropolitana. Foto: Policía de Cali.

En lo corrido del 2026, la Policía de Cali ha incautado cerca de tres toneladas de estupefacientes en el área metropolitana. Foto: Policía de Cali.

Erika

Cali

Cali

Un cargamento de 690 kilogramos de marihuana tipo creepy fue incautado por la Policía en la vía que comunica a Jamundí con Cali, a la altura del sector de Ciudad Pacífica.

De acuerdo con las autoridades, la droga avaluada en cerca de 414 millones de pesos era transportada en un vehículo particular reportado como robado.

“Esta sustancia vendría del departamento del Cauca y estaba siendo transportada en un vehículo particular el cual figuraba con hurtado”, detalló el general Herbert Luguiy Benavidez, comandante de la Policía de Cali.

Más información

En medio del procedimiento fue capturado un hombre, quien quedó a disposición de la autoridad competente. Según la Policía de Cali, en lo corrido de este año, han incautado cerca de tres toneladas de estupefacientes en el área metropolitana.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir