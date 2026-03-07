Incautan 690 kilos de marihuana en la vía Jamundí–Cali

En lo corrido del 2026, la Policía de Cali ha incautado cerca de tres toneladas de estupefacientes en el área metropolitana. Foto: Policía de Cali.

Cali

Un cargamento de 690 kilogramos de marihuana tipo creepy fue incautado por la Policía en la vía que comunica a Jamundí con Cali, a la altura del sector de Ciudad Pacífica.

De acuerdo con las autoridades, la droga avaluada en cerca de 414 millones de pesos era transportada en un vehículo particular reportado como robado.

“Esta sustancia vendría del departamento del Cauca y estaba siendo transportada en un vehículo particular el cual figuraba con hurtado”, detalló el general Herbert Luguiy Benavidez, comandante de la Policía de Cali.

En medio del procedimiento fue capturado un hombre, quien quedó a disposición de la autoridad competente. Según la Policía de Cali, en lo corrido de este año, han incautado cerca de tres toneladas de estupefacientes en el área metropolitana.