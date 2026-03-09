Corantioquia comenzó la declaración de nuevas áreas libres de fauna silvestre en cautiverio

Antioquia

Corantioquia avanza en el proceso de declaración de Áreas Libres de Fauna Silvestre en Cautiverio (ALFSC) en los municipios de Jardín, Santa Rosa de Osos, Jericó y Andes, una estrategia que busca reducir la tenencia ilegal de animales silvestres y promover una cultura de respeto por la biodiversidad en el territorio.

El proceso se desarrolla en articulación con las administraciones municipales, cuyos delegados firmaron compromisos con la Corporación para avanzar en la consolidación de estas áreas, que se convertirían en territorios donde las comunidades se comprometen a no mantener animales silvestres en cautiverio.

¿Qué es un Área Libre de Fauna Silvestre en Cautiverio?

Las Áreas Libres de Fauna Silvestre en Cautiverio son territorios en los que, mediante procesos educativos, institucionales y comunitarios, se busca eliminar la tenencia de animales silvestres en hogares o establecimientos, promoviendo su protección en el entorno natural.

La declaratoria implica el desarrollo de acciones pedagógicas, socialización de la normatividad ambiental, promoción de la entrega voluntaria de animales silvestres y seguimiento permanente por parte de las autoridades ambientales para evitar que se retome esta práctica.

Esta estrategia busca no solo reducir el tráfico ilegal de fauna, sino también mejorar las condiciones de bienestar animal y fortalecer la conservación de las especies en sus ecosistemas naturales.

Avance del proceso en los municipios

Actualmente, los municipios de Jardín, Santa Rosa de Osos, Jericó y Andes se encuentran en Fase III de las cuatro etapas previstas para la declaratoria, etapa que incluye actividades de educación y sensibilización dirigidas a instituciones educativas, grupos organizados y comunidad en general.

En cada municipio ya se han realizado encuentros de socialización, jornadas de capacitación y espacios de participación en medios comunitarios, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre la importancia de no mantener animales silvestres en cautiverio.

Las declaratorias oficiales están proyectadas para el mes de julio, mediante eventos protocolarios que contarán con la participación de autoridades municipales, comunidad, Policía Nacional, grupos ambientales, estudiantes y representantes de Corantioquia.

Educación y participación comunitaria

“Estamos muy contentos de contarles que junto a los municipios de Santa Rosa de Osos, Jardín, Jericó y Andes sumamos esfuerzos entre las administraciones municipales y la corporación para declarar áreas libres de fauna silvestre en cautiverio en estos territorios”, explicó Alejandro Naranjo, subdirector de Ecosistemas de Corantioquia.

Según el funcionario, el proceso se basa principalmente en la educación ambiental y la participación comunitaria.

“En cada uno de estos municipios venimos realizando un proceso de sensibilización enfocado en la educación y en contarle a la comunidad sobre las especies, pero también en promover la entrega voluntaria de individuos que permanecen en condiciones de confinamiento o en mal estado”, señaló.

Naranjo agregó que durante las jornadas también se socializa la normatividad ambiental y se invita a la ciudadanía a sumarse a la protección de la fauna silvestre.

“Con esta estrategia consolidamos nuestra presencia en el territorio, logramos que la comunidad comprenda que la fauna silvestre no debe permanecer en cautiverio, reducimos el tráfico y la tenencia ilegal y además contribuimos al bienestar animal y a la conservación in situ de estas especies”, afirmó.

Estrategia que ya avanza en otros municipios

Actualmente Corantioquia realiza seguimiento a diez Áreas Libres de Fauna Silvestre en Cautiverio previamente declaradas en municipios como Jardín, Puerto Nare, Montebello, San Pedro de los Milagros, Venecia, Pueblorrico, Tarso, Ciudad Bolívar y Don Matías, donde se desarrollan actividades educativas, reuniones institucionales y jornadas de fortalecimiento comunitario.

Con esta estrategia, la Corporación busca reducir el comercio y la tenencia ilegal de fauna silvestre, mejorar el bienestar animal y fortalecer la conservación de la biodiversidad en las comunidades del territorio.