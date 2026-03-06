Hable con elPrograma

06 mar 2026

Popayán

Destruyen cinco artefactos explosivos instalados por las disidencias de ‘Mordisco’ en Suárez, Cauca

El Ejército Nacional señaló que en esta zona del norte del Cauca se frustró un ataque terrorista sin afectación para la población y la Fuerza Pública.

El grupo EXDE destruyó las cargas controladamente. Crédito: Ejército Nacional.

Richar Vidal

Popayán

Suárez - Cauca

Cinco artefactos explosivos tipo tatuco instalados por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el norte del Cauca evitando un ataque terrorista que pretendía perpetrar la estructura Jaime Martínez. Los uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido evitaron la tragedia en la vereda La Turbina, zona rural del municipio de Suárez, donde tiene amplia injerencia delictiva este grupo armado al margen de ley.

Gracias a la intervención especializada del grupo EXDE las cargas fueron destruidas de manera controlada sin afectar a la población civil ni a los uniformados”, señaló el Ejército Nacional.

También puntualizó que las operaciones continúan en la zona con el objetivo de neutralizar las amenazas y proteger la integridad de las comunidades caucanas.

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

