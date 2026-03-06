Destruyen cinco artefactos explosivos instalados por las disidencias de ‘Mordisco’ en Suárez, Cauca

Suárez - Cauca

Cinco artefactos explosivos tipo tatuco instalados por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el norte del Cauca evitando un ataque terrorista que pretendía perpetrar la estructura Jaime Martínez. Los uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido evitaron la tragedia en la vereda La Turbina, zona rural del municipio de Suárez, donde tiene amplia injerencia delictiva este grupo armado al margen de ley.

“Gracias a la intervención especializada del grupo EXDE las cargas fueron destruidas de manera controlada sin afectar a la población civil ni a los uniformados”, señaló el Ejército Nacional.

También puntualizó que las operaciones continúan en la zona con el objetivo de neutralizar las amenazas y proteger la integridad de las comunidades caucanas.