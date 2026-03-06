Más de 60 eventos violentos contra la empresa de energía del Cauca afecta la prestación del servicio

Popayán - Cauca

Los gremios del Cauca denunciaron que más de 60 eventos violentos contra la Compañía Energética de Occidente, CEO, entre 2025 y 2026 tienen en jaque la prestación del servicio eléctrico en 38 municipios.

Entre los hechos se incluyen 12 secuestros de personal técnico, 34 vehículos hurtados y cinco ataques terroristas contra infraestructura.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, además “se identificaron 219 transformadores instalados ilegalmente para alimentar 171 minas ilegales en Suárez, Corinto, Argelia, Buenos Aires, Miranda, El Tambo y Patía, amenazando la estabilidad económica y social de la región”.

Según la entidad esta situación y la crisis actual generada por las condiciones de orden público en el departamento amenaza la estabilidad económica y social de toda la región.

Jualián Torres, director Ejecutivo del Consejo Gremial, manifestó que la Compañía Energética de Occidente, que presta el servicio de energía en 38 municipio del Cauca, debe operar bajo un entorno complejo, que amenaza la prestación del servicio en gran parte del territorio caucano.

En ese sentido, los gremios exigieron medidas urgentes de seguridad y control territorial contra las economías ilícitas.

Entre ellas, acompañamiento permanente de la Fuerza Pública para asegurar el ingreso seguro de las brigadas técnicas a zonas en conflicto y Evaluar un marco excepcional que ajuste las obligaciones operativas a la realidad de orden público del Cauca, garantizando la sostenibilidad de la operación.