Autoridades incautan ‘narcohelicoptero’ que estaba siendo desvalijado en Cota

Colombia

Se trata de un helicóptero Hughes 500MD, aeronave ligera que se utiliza generalmente para labores de observación debido que puede ser acondicionado con misiles en caso de operaciones militares y tiene una velocidad y maniobra más avanzados.

Esta aeronave, según reporto la Revista Cambio, fue incautada en las últimas horas del 18 de febrero en una bodega entre los municipios de Cota y Funza en Cundinamarca, en medio de un trabajo conjunto entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

Además de la aeronave, identificada con matrícula HK-2679, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada No. 5 del CTI de Funza, encontró en un hangar del aeródromo Flaminio Suárez Camacho un motor marca Allison Rolls-Royce modelo 250-C20D, diseñado precisamente para helicópteros ligeros como el Hughes 500MD.

Según informaron, la aeronave estaba siendo desvalijada para ser sacada por partes del hangar, lo que hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades.

Antecedentes judiciales

De acuerdo con el reporte oficial, el helicóptero tendría un amplio historial con las autoridades colombianas. Fue incautado inicialmente por la Policía en 1992. Sin embargo, posteriormente fue hurtado y se le cambió la matrícula. Actualmente registraba dos denuncias vigentes por hurto y falsedad marcaria.

Las autoridades indicaron que la aeronave habría sido utilizada presuntamente por organizaciones al servicio del narcotráfico, aunque hasta el momento no se ha identificado plenamente a los responsables.

Custodia y proceso judicial

El helicóptero y el resto de material incautado en la bodega en Cundinamarca, será trasladado a instalaciones del Grupo de Caballería Mecanizado No. 13 General Ramón Arturo Rincón Quiñónez, donde quedará bajo custodia mientras se define su situación jurídica y avanzan las investigaciones correspondientes.