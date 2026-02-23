Alias “Leopoldo”, negociador de las disidencias de alias Calarcá, quedó en libertad

Óscar Ojeda Durán, alias “Leopoldo Durán”, fue dejado en libertad tras haber sido capturado hace tan solo unas horas por una circular azul de Interpol, en el marco de un proceso abierto por lavado de activos en Colombia.

La Fiscalía dio la orden de permitir que continuara su movilización, teniendo en cuenta que sus órdenes de captura se encuentran suspendidas por su participación en el proceso de paz como representante de las disidencias de alias Calarcá.

NOTICIA EN DESARROLLO