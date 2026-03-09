Boyacenses elegidos en el Senado para el periodo 2026 - 2030

Cinco boyacenses con curul en el Senado de la República.

John Amaya Rodríguez: (Alianza Verde)

Boyacá

Nació en Socha, estudió ingeniería electrónica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica y especialista en Análisis de Datos.

Fue secretario TIC de la gobernación de Boyacá entre 2020 y 2022 y subdirector de Innovación Digital FCP entre 2024 – 2025.

Es hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, “Wally”: (Pacto Histórico)

Es oriundo de Sogamoso, abogado y creador de contenido en redes sociales.

Se consolidó como una de las figuras más fuertes del Pacto Histórico tras obtener un amplio apoyo en la consulta interna para el Senado en octubre de 2025, siendo el boyacense más votado con más de 137.000 apoyos.

Aída Yolanda Avella Esquivel: (Pacto Histórico)

Nació en Sogamoso. Es psicóloga y política boyacense reconocida como una de las figuras de la izquierda colombiana y actual presidenta de la Unión Patriótica.

Líder Sindical: Fue presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase) y del sindicato del Ministerio de Educación.

Constituyente de 1991: Fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, donde participó en la redacción de la Constitución de Colombia.

Concejal de Bogotá: Ejerció entre 1992 y 1996, periodo tras el cual debió partir al exilio por 17 años debido a un atentado contra su vida.

Senadora de la República: Elegida para los periodos 2018-2022 y actualmente 2022-2026, destacándose en la Comisión Cuarta y en temas de derechos humanos y paz.

Miguel Ángel Barreto: (Partido Conservador)

Contador Público egresado de la Universidad de Ibagué, ha complementado su perfil con especializaciones en Finanzas (Universidad del Rosario), Derecho Administrativo, Regulación de Energías Renovables y Eficiencia Energética (Universidad Externado de Colombia), y Derecho Internacional Humanitario (Universidad Alfonso X El Sabio, España). Además, es Magíster en Gobierno y Políticas Públicas (Universidad Externado de Colombia), con estudios en Alto Gobierno (Universidad de los Andes) y programas de liderazgo en la London School of Economics y la Universidad de Yale. También cursó el Programa Integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

Es congresista desde 2014.

Zandra María Bernal Rincón: (Centro Democrático)

Nació en Socha, es abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomas y experta en Derecho Minero de la Universidad Externado de Colombia.

Fue alcaldesa de su municipio para el periodo 2020 – 2023.