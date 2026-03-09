Una persona fue capturada por delitos electorales en Piedecuesta

Bucaramanga

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, entregó un balance positivo tras la jornada electoral de este domingo 8 de marzo pues no se presentaron afectaciones al orden público que no permitieron el desarrollo normal de las elecciones.

Sin embargo, hubo algunas situaciones como un caso en el municipio de Piedecuesta en donde fue capturada una persona que intentó ejercer su derecho al voto en dos ocasiones con cédulas diferentes.

"Se realizaron 158 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, sobre todo lo que tuvo que ver con propaganda política en los puestos de votación“, informó el comandante Quintero.

En Lebrija también se presentó una situación relacionada con propagando política pero que fue controlada inmediatamente.