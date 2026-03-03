¿Habrá restricción de parrillero durante las elecciones? Esto dice el decreto para el 8 de marzo

A falta de menos de una semana para que la primera jornada de elecciones del 2026 inicie, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció el decreto con el que se espera garantizar la seguridad y buen desarrollo de este proceso electoral.

Pese a que esta jornada ha estado enmarcada por diferentes críticas por el presidente Petro, la Registraduría ha sido enfática en que se garantizarán todas las medidas para garantizar las elecciones de Congreso y las respectivas consultas presidenciales.

¿Cuáles son las medidas para las elecciones del 8 de marzo?

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, expidió el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, en el que se establecen las restricciones que habrá en el país durante los comicios.

Sin embargo, también anuncia que esta normativa estará vigente para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.

Ley seca a partir del 7 de marzo a las 6:00 de la tarde hasta las 7:00 de la mañana del lunes 9 de marzo.

hasta las 7:00 de la mañana del lunes 9 de marzo. Cierre de fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y Perú, desde el 7 de marzo hasta el lunes 9 de marzo a las 7 de la mañana. La hora del inicio de la medida está pendiente por definir, por las afectaciones que puede generar para los comerciantes.

hasta el lunes 9 de marzo a las 7 de la mañana. La hora del inicio de la medida está pendiente por definir, por las afectaciones que puede generar para los comerciantes. Restricciones para reuniones políticas desde el 2 hasta el 9 de marzo; únicamente se podrán hacer durante estas fechas en recintos cerrados.

Habrá enlaces del Ministerio del Interior en los 32 departamentos y en Bogotá, quienes estarán desde el 5 de marzo pendientes de la vigilancia de los comicios.

y en Bogotá, quienes estarán desde el 5 de marzo pendientes de la vigilancia de los comicios. Para el próximo 4 de marzo, quedó programada la última reunión de comisión de seguimiento electoral.

Desde el lunes a mediodía, quedará instalado el puesto de mando unificado para vigilar las elecciones en el exterior.

La próxima semana, seguirán las reuniones entre la cúpula militar, el Ejército y el Gobierno, para afianzar todo lo que tiene que ver con la seguridad de los comicios.

¿Habrá restricción de parrillero durante las elecciones?

En Colombia, la restricción de parrillero para las motocicletas durante las elecciones históricamente ha sido una de las medidas más comunes; sin embargo, no en todos los municipios o ciudades se aplica.

Esto se debe a que no es una orden que se establezca desde el Gobierno Nacional para todo el territorio. Para este año, el decreto 0188 menciona que habrá autonomía para que los alcaldes y/o gobernadores restrinjan o no la circulación de vehículos.

“ARTÍCULO 18. Tránsito de vehículos automotores y de transporte fluvial. Los gobernadores y/o los alcaldes, de conformidad con lo recomendado en los respectivos consejos departamentales y municipales de seguridad o comités de orden público, podrán restringir la circulación de vehículos automotores, embarcaciones, motocicletas o de estas con acompañantes, durante el período que se estime conveniente, con el único objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público.”

Hasta el momento, ninguna de las ciudades principales ha anunciado la activación de esta medida; no obstante, es probable que se aplique como en años anteriores.

