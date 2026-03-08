Sorpresa en la primera etapa de la París-Niza: Así le fue a los ciclistas colombianos

Harold Tejada junto a sus compañeros del Astana que corren la París-Niza. (Photo by Szymon Gruchalski/Getty Images) / Szymon Gruchalski

Este domingo comenzó la edición 84 de la París-Niza, carrera ciclística francesa que dura una semana y que sirve de antesala a las grandes vueltas. La competencia cuenta con la presencia de tres corredores colombianos.

El estadounidense Luke Lamperti, del EF Education, se impuso en la primer jornada que se llevó a cabo entre Achères y Carrières-sous-Poissy, con un recorrido de 170.9 kilómetros, con cuatro puertos de montaña de tercera categoría.

Lamperti firmó un tiempo de 3horas, 45′ 7″. El belga Vito Braet ocupó el segundo puesto de la fracción a 4″; mientras que el podio lo completó el venezolano Orluis Aular, a 6″.

¿Cómo le fue a los colombianos?

La carrera cuenta con la presencia de tres ciclistas colombianos, Harold Tejada (Astana Team), Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

Tejada es el mejor colombiano en el inicio de la carrera, ubicando en el puesto 42 a 10″ del líder Luke Lamperti. Daniel Felipe ocupó la casilla 64, también a 10″; mientras que Martínez se ubica en el lugar 123 a 3′23″.

¿Cómo será la segunda etapa de la carrera?

La segunda etapa de la París-Niza se correrá este lunes entre Épône y Montargis, con un recorrido de 187 kilómetros. El trayecto presenta tres puertos de montaña de tercera categoría y un sprint intermedio.