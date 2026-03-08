Santa Marta adopta medidas de orden público para elecciones para el Congreso

Santa Marta

La Alcaldía Distrital de Santa Marta, en cumplimiento del Decreto Nacional 0188 de 2026 y con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las elecciones al Congreso de la República este domingo 8 de marzo, expidió el Decreto No. 103 de 2026, mediante el cual se establecen medidas de orden público y seguridad en todo el territorio distrital.

Principales disposiciones

Ley seca : Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo. La medida aplica en zonas urbanas y rurales, incluyendo bares, restaurantes, discotecas y eventos públicos o privados. Únicamente los hoteles podrán vender bebidas alcohólicas a huéspedes registrados.

: Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo. La medida aplica en zonas urbanas y rurales, incluyendo bares, restaurantes, discotecas y eventos públicos o privados. Únicamente los hoteles podrán vender bebidas alcohólicas a huéspedes registrados. Propaganda electoral: Durante la jornada de votación queda prohibida toda clase de propaganda política en medios de comunicación, pasacalles, vallas, afiches y encuestas. Los electores podrán portar un elemento de ayuda pequeño (máx. 10 cm x 5.5 cm), no visible.

Durante la jornada de votación queda prohibida toda clase de propaganda política en medios de comunicación, pasacalles, vallas, afiches y encuestas. Los electores podrán portar un elemento de ayuda pequeño (máx. 10 cm x 5.5 cm), no visible. Facilidades para población vulnerable: Personas mayores de 80 años, con limitaciones físicas o problemas avanzados de visión, podrán ingresar acompañadas al cubículo de votación, garantizando el secreto del voto.

Personas mayores de 80 años, con limitaciones físicas o problemas avanzados de visión, podrán ingresar acompañadas al cubículo de votación, garantizando el secreto del voto. Restricción de dispositivos electrónicos: Entre las 8:00 a. m. y 4:00 p. m. del día de elecciones estará prohibido el uso de celulares, cámaras y dispositivos de grabación dentro de los puestos de votación, salvo para medios acreditados. A partir de las 4:00 p. m., los testigos electorales podrán emplearlos para documentar los escrutinios.

El incumplimiento de la ley seca y demás disposiciones será sancionado por las autoridades de Policía conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016). Las medidas correctivas incluyen multas, decomiso de mercancía y cierre temporal de establecimientos.

Dispositivo de seguridad en la ciudad

Para garantizar una jornada segura y tranquila, la administración distrital, en articulación con la Policía Metropolitana, dispondrá de más de 1.000 uniformados, apoyado del Ejército Nacional y un Puesto de Mando Unificado – PMU, encargado de monitorear toda la jornada.

De acuerdo con el censo electoral, un total de 409.754 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en la capital del Magdalena. La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso de 82 puestos de votación para un total de 1.223 mesas.