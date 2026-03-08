Registraduría reporta desmanes en Calamar (Bolívar) previo al inicio de la jornada electoral

La Registraduría informó que, en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar), fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación.

Según se puede observar en los videos que fueron compartidos por la entidad, un grupo de civiles ingresaron al lugar en Barranca Vieja dañaron parte de la infraestructura ya dispuesta para elecciones de este domingo 8 de marzo.

También, lanzaron parte del material por el suelo, lo patearon, sustrajeron las urnas y cubículos electorales, para luego incinerarlos.

Los habitantes de la población aseguran que el fraude esta cantado porque a algunas campañas les negaron sus testigos electorales y hay un gran descontento social.

Este es el primer registro de incidentes relacionados con las elecciones al congreso 2026 y las consultas.

La entidad informó la situación e indicó que ya las autoridades le hacen seguimiento a los hechos.