Defensoría del Pueblo refuerza vigilancia con 1.700 funcionarios en todo el país

Ya se acerca las elecciones al Congreso y la consulta interpartidista, por eso, la Defensoría de Pueblo anunció el despliegue institucional para acompañar la jornada electoral de este domingo 8 de marzo.

Este anuncio lo hace la defensora del pueblo, Iris Marín, quien informa que Este anuncio lo hace defensora del pueblo, Iris Marín, quien informa que 1.710 funcionarios de la entidad y 425 integrantes de la Defensoría Pública estarán presentes en más de 29 mil mesas de votación durante la jornada.

“Un total de 1.710 funcionarias y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, así como 425 miembros de la defensa pública de nuestra institución estarán presentes en más de 29 mil mesas de votación ubicadas en 387 municipios de todo el país con el fin de minimizar la vulneración de los derechos”, dijo la defensora del Pueblo.

Además, asegura que se instalará un Comité Directivo Electoral, en el que participarán las 42 defensorías regionales, desde donde se hará seguimiento permanente al desarrollo de las elecciones en todo el territorio nacional con el fin de garantizar que el proceso electoral.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo, también ha advertido sobre posibles escenarios de conflictividad social durante el proceso electoral, después de identificar 35 eventos de conflicto en el periodo preelectoral en varias regiones del país.