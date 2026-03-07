Después de 25 años, le apareció dueño a la casa donde está la Fundación Hogar de la Esperanza

Cúcuta

“Con el credo en la boca”, así están 29 abuelos que están asilados en la Fundación Hogar de la Esperanza en la ciudad de Cúcuta. Después de más de 25 años, a la casa donde funciona este hogar le apareció dueño.

Según lo dio a conocer Miguel Beltrán, coordinador de esta fundación, el nuevo dueño del predio estaría ubicado en la ciudad de Pasto.

Hasta esta fundación han llegado las autoridades para adelantar un desalojo de la propiedad. Sin embargo, no se ha podido llevar a cabo.

"Lo que viene sucediendo hace un tiempo es que apareció una persona que dice que compró el predio en Bogotá. No sabemos a quién se lo compró ni en cuánto se lo compró, solamente metió papeles, no nos avisaron de nada, solo que un juzgado emite que abandonemos el hogar“, dijo Beltrán a Caracol Radio.

Aseguró que antes de los años 2000, una comunidad de religiosos de Grecia vivián ahí. Esta comunidad se fue del país y desde entonces él ha dedicado su vida al cuidado de estos abuelos.

"Tenemos abuelos que tienen con nosotros 17, 14, 11, 12 años aquí viviendo. Tenemos de testigos a las trabajadoras sociales del hospital, a la comunidad, a la Policía Nacional, a los jefes comunales de los barrios aquí de Cúcuta que han traído a sus abuelos, han conocido casos y los han acercado al hogar y se les ha dado un servicio", resaltó Beltrán.

Pidió el apoyo de las autoridades locales y regionales actuar para evitar que los abuelos sean desalojados de esta casa.