Cristian “Chicho” Arango da parte de tranquilidad a los hinchas de Nacional sobre su lesión

Atlético Nacional consiguió una importante remontada al vencer 2-1 a Águilas Doradas Rionegro en un partido intenso que tuvo emociones hasta el final.

El primer tiempo terminó sin goles, aunque en el tiempo añadido llegó la sorpresa para el conjunto verdolaga. Al 45+8′, Jorge Rivaldo apareció para marcar y adelantar a Águilas Doradas, dejando al al equipo de Rionegro con la ventaja en el marcador en la primera parte.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Diego Arias reaccionó y salió en busca del empate. Al 54′, Dairon Asprilla logró igualar el compromiso, devolviendo la esperanza a los aficionados del cuadro antioqueño.

Cuando el partido entraba en su recta final, Juan Rengifo apareció con una definición precisa para marcar el 2-1 definitivo, sellando la remontada de Atlético Nacional.

Preocupación por Cristian Arango

El encuentro también dejó un momento de preocupación en los primeros minutos. Sobre el minuto 5′ la planificación del partido se vio alterada tras un fuerte choque de cabezas entre Cristian Arango y Diego Hernández.

Además del impacto, el delantero del conjunto Verdolaga cayó mal y apoyó todo el peso de su cuerpo sobre el brazo. La asistencia médica ingresó de inmediato al campo y el jugador tuvo que abandonar el partido. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano, aunque salió del campo por sus propios medios con un cabestrillo en el brazo izquierdo.

Horas después, el propio futbolista llevó tranquilidad a los aficionados al publicar un mensaje en sus redes sociales informando que se encontraba estable tras la revisión médica.

Este fue el mensaje que dejó el Chicho Arango en sus redes sociales