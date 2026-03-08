Autoridades confirman captura de un exconcejal con dinero y publicidad política en el sur de Córdoba. Foto: Colprensa (referencia).

Montería

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Fernando Guzmán, confirmó la captura de un exconcejal en el municipio de Montelíbano, sur del departamento en la tarde de este 8 de marzo.

Según lo establecido, el hombre, al parecer, se movilizaba en un vehículo con más de 14 millones en efectivo y publicidad política.

“En medio de labores de verificación cerca de los puestos de votación, se encuentra un vehículo y dentro una mochila que lleva un dinero y material electoral; publicidad política. Al momento del requerimiento se encuentran unas inconsistencias sobre el origen de este dinero, por lo que esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por la presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos”, puntualizó el uniformado.

Cabe recordar que, Montelíbano es uno de los municipios priorizados por Fiscalía con la presencia de investigadores debido a las alertas que se han emitido en la zona ante la posible ocurrencia de delitos electorales.