A qué hora cierran las urnas el 8 de marzo en Colombia: Hora confirmada por la Registraduría

Este domingo 08 de marzo Colombia vive su primera jornada de elecciones del año, en esta oportunidad se eligen a los miembros del Senado y Cámara de Representantes, adicionalmente se podrá votar por las diferentes consultas para elegir a un único candidato que representará estas coaliciones con miras a la presidencia.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar en 13.746 puestos de votación. Del total, cerca de 1,25 millones lo harán desde el exterior.

En las elecciones se definirán 103 escaños en el Senado de la República: 102 directamente en las urnas y el escaño 103 para el candidato presidencial que quede en segundo lugar.

Para la Cámara de Representantes, se elegirán 182 curules. La 183 será para el compañero de fórmula vicepresidencial del segundo candidato más votado en la elección presidencial.

¿Dónde votar en las elecciones de Congreso 2026?

La Registraduría Nacional recuerda que los ciudadanos deben acudir al puesto de votación que aparece inscrito en el censo electoral. Para consultarlo, las personas pueden ingresar al portal web oficial, donde se puede conocer el lugar exacto y el número de mesa asignada. Solo basta con digitar su número de cédula de ciudadanía.

Paso a paso:

Para saber cuál es su puesto de votación este 08 de marzo debe seguir los siguientes pasos:

Entre al sitio web oficial de la Registraduría: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion

Diríjase a la sección: Consulte aquí su lugar de votación.

En el campo señalado, digite su número de cédula.

Verifique el código de seguridad.

Haga clic en consultar.

¿A qué hora inicia la jornada de votación?

Puede acudir a su puesto de votación asignado desde las 8:00 a.m. allí podrá dirigirse a la mesa de votación que le fue asignada y podrá ejercer su derecho al voto.

¿A qué hora cierran las urnas?

Este domingo 08 de marzo, la jornada electoral que inicia desde las 8:00 am, ira hasta las 4:00 p.m. La recomendación que hacen las autoridades es para que se agende con tiempo y pueda asistir sin prisa.

¿Hay ley seca en Colombia para las elecciones del 8 de marzo?

El Ministerio del Interior expidió el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, el cual deja en firme laley seca en Colombiade cara a laselecciones de Congreso y de coaliciones presidenciales del 8 de marzo.

La normativa asegura que los alcaldes tienen que prohibir y restringir la venta y el consumo de licor, con el fin de mantener el orden público en todo el territorio. Asimismo,el decreto señala que dichas restricciones inician desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo, y va hasta las 12:00 de la tarde (mediodía) del lunes 9 del mismo mes.

