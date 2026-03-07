Todo está listo en materia de seguridad en Boyacá para las elecciones legislativas

Tunja

El secretario de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Mauricio Reyes Camargo, confirmó que el departamento tiene todo dispuesto para garantizar el normal desarrollo de las elecciones legislativas de este domingo.

Reyes destacó que se han realizado al menos 12 reuniones entre el Consejo de Seguridad y la Comisión de Seguimiento Electoral, con la participación de instituciones como la Policía Nacional, la Registraduría, el Ejército, la Procuraduría y la Fiscalía.

El funcionario aseguró que, aunque siempre existen preocupaciones frente a posibles intentos de alterar el proceso democrático, se han superado los inconvenientes y hoy los ciudadanos pueden acudir a las urnas con tranquilidad.

1.045.700 votantes habilitados en Boyacá.

en Boyacá. 398 puestos de votación distribuidos en el departamento.

distribuidos en el departamento. Cobertura de seguridad : cerca de 2.000 hombres de la Policía Nacional, 668 adicionales en reserva, y más de 4.000 uniformados desplegados en terreno.

: cerca de 2.000 hombres de la Policía Nacional, 668 adicionales en reserva, y más de 4.000 uniformados desplegados en terreno. Apoyo del Ejército Nacional y el INPEC para garantizar la seguridad.

Reyes enfatizó que todo está dispuesto para que las elecciones se desarrollen en paz y que el escrutinio se realice con transparencia y confianza.

Puesto de Mando Unificado

El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará en la sede del Departamento de Policía de Boyacá ubicado en La Remonta, en Tunja. La jornada iniciará con el acto de apertura de las votaciones en la Plaza de Bolívar antes de las 8:00 a.m., y posteriormente las autoridades se trasladarán al PMU para coordinar el desarrollo del proceso electoral.