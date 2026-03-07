Personería vigilará elecciones en 8 localidades de Bogotá: 550 funcionarios estarán desplegados

La Personería de Bogotá informa que vigilará las elecciones al Congreso de la República de Colombia y de las consultas interpartidistas durante este fin de semana. En ese sentido, la entidad realizará el monitoreo en 4.951 mesas de votación, distribuidas en 329 puestos ubicados en ocho localidades y en Corferias.

Con ese propósito, estarán más de 550 funcionarios de la Personería desplegados en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Barrios Unidos, Teusaquillo, Sumapaz, parte de Rafael Uribe Uribe y en Corferias, con el propósito de vigilar la jornada, velar por la protección del derecho al sufragio y atender las solicitudes de la ciudadanía.

“Debemos hacer un llamado a que sean elecciones libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes, y, sobre todo, a que se garantice la voluntad del elector”, afirmó el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

Los funcionarios de la entidad estarán en terreno desde las 7 de la mañana, verificando que existan las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la votación. “Nuestra presencia en los puestos está al servicio de la ciudadanía”, agregó el personero.

“La jornada hace parte de la estrategia Paz Electoral, con la que el ministerio público busca contribuir a que el proceso se desarrolle con plenas garantías para la ciudadanía, en un ambiente de transparencia, participación y respeto por la voluntad popular”, dice la Personería.

Cabe mencionar que para esta jornada electoral en Bogotá, el censo habilitado es de 6.101.479 ciudadanos, con un total de 18.156 mesas de votación instaladas en 1.083 puestos en toda la ciudad.