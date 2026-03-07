Alerta en Cali por reto en redes que promueve consumo excesivo de acetaminofén

Cali

La Secretaría de Salud Pública de Cali lanzó una alerta a la ciudadanía por un reto que circula en redes sociales y que promueve el consumo excesivo de acetaminofén.

Germán Escobar, titular de la cartera advirtió que ingerir grandes cantidades de este medicamento puede tener efectos graves y hasta letales.

“Insistimos que dicho consumo puede generar alteraciones en la salud humana como falla hepática o de hígado, falla renal, necesidad de trasplante hepático o renal y la muerte”, indicó el funcionario.

Ante esta situación, hizo un llamado a la red hospitalaria de la ciudad para que esté atenta a posibles casos de intoxicación por este fármaco y pueda actuar de manera oportuna.

Asimismo, el funcionario pidió a los padres de familia supervisar el uso de medicamentos en casa y evitar que niños y adolescentes consuman acetaminofén sin control o sin la orientación adecuada.