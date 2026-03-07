Alerta en Cali por reto en redes que promueve consumo excesivo de acetaminofén
La Secretaría de Salud distrital advierte que el consumo grandes cantidades del medicamento puede causar fallas hepáticas, renales e incluso la muerte.
Cali
La Secretaría de Salud Pública de Cali lanzó una alerta a la ciudadanía por un reto que circula en redes sociales y que promueve el consumo excesivo de acetaminofén.
Germán Escobar, titular de la cartera advirtió que ingerir grandes cantidades de este medicamento puede tener efectos graves y hasta letales.
“Insistimos que dicho consumo puede generar alteraciones en la salud humana como falla hepática o de hígado, falla renal, necesidad de trasplante hepático o renal y la muerte”, indicó el funcionario.
Ante esta situación, hizo un llamado a la red hospitalaria de la ciudad para que esté atenta a posibles casos de intoxicación por este fármaco y pueda actuar de manera oportuna.
Asimismo, el funcionario pidió a los padres de familia supervisar el uso de medicamentos en casa y evitar que niños y adolescentes consuman acetaminofén sin control o sin la orientación adecuada.