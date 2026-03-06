Estos son los horarios de ley seca y cierre de fronteras por elecciones al Congreso de la República

Puente Internacional Simón Bolívar, que une a Colombia con Venezuela. / EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

A través del decreto 0062 del 2 de marzo del 2026, la alcaldía de Cúcuta dio a conocer las medidas especiales de seguridad que se tendrán este domingo 8 de marzo, donde los colombianos deben acudir a las urnas para elegir a los próximos Congresistas.

La administración municipal resalta que desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9 de marzo, está prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

Más información Ministro de Defensa le pide a los nortesantandereanos denunciar delitos electorales

En este mismo horario está prohibido el transporte de escombros y materiales.

La frontera con el vecino país de Venezuela será cerrada desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde (hora colombiana) y volverá a tener apertura el lunes 9 de marzo a las 6:00 de la mañana (hora colombiana).

Este mismo decreto recuerda la prohibición que hay del uso de dispositivos electrónicos durante la jornada electoral. Es decir, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde en los puestos de votación, salvo las excepciones previstas en la normativa nacional para las autoridades competentes y medios de comunicación debidamente acreditados.

Más información Arroceros en Norte de Santander logran acuerdo parcial para desbloquear las vías

La alcaldía de Cúcuta recuerda a todos los ciudadanos que “el incumplimiento de las medidas dispuestas acarreará las sanciones previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) y demás normas vigentes”.

En el departamento Norte de Santander hay un total de 1.382.708 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.