Estos son los horarios de ley seca y cierre de fronteras por elecciones al Congreso de la República
Más de 800 uniformados custodiarán la jornada electoral en el Área Metropolitana de Cúcuta.
Cúcuta
A través del decreto 0062 del 2 de marzo del 2026, la alcaldía de Cúcuta dio a conocer las medidas especiales de seguridad que se tendrán este domingo 8 de marzo, donde los colombianos deben acudir a las urnas para elegir a los próximos Congresistas.
La administración municipal resalta que desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9 de marzo, está prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes.
En este mismo horario está prohibido el transporte de escombros y materiales.
La frontera con el vecino país de Venezuela será cerrada desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde (hora colombiana) y volverá a tener apertura el lunes 9 de marzo a las 6:00 de la mañana (hora colombiana).
Este mismo decreto recuerda la prohibición que hay del uso de dispositivos electrónicos durante la jornada electoral. Es decir, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde en los puestos de votación, salvo las excepciones previstas en la normativa nacional para las autoridades competentes y medios de comunicación debidamente acreditados.
La alcaldía de Cúcuta recuerda a todos los ciudadanos que “el incumplimiento de las medidas dispuestas acarreará las sanciones previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) y demás normas vigentes”.
En el departamento Norte de Santander hay un total de 1.382.708 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.
