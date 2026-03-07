Cerca de 900 Policías están listos para garantizar la seguridad en el Magdalena

Magdalena

En el departamento de Magdalena fueron dispuestas diferentes estrategias de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Cerca de 900 uniformados de la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Militares, estarán desplegados en los 26 municipios del territorio para velar por la tranquilidad de los ciudadanos durante el proceso democrático.

Para el seguimiento permanente de la jornada fue instalado un Puesto de Mando Unificado en la ciudad de Santa Marta, desde donde se monitoreará minuto a minuto el desarrollo de las votaciones.

De acuerdo con la Registraduría, en el Magdalena se habilitaron 272 puestos de votación, de los cuales 154 estarán bajo vigilancia directa de la Policía Nacional en zonas urbanas, mientras que otros serán custodiados por las Fuerzas Militares en áreas rurales. Además, las autoridades realizarán control en los puestos de votación y en las sedes de la Registraduría para garantizar el orden y la seguridad de electores y funcionarios.

Durante la jornada también se hará seguimiento a posibles delitos electorales como la compra de votos, el fraude al sufragante o la alteración de resultados. Asimismo, se recordó que rige la ley seca y otras medidas de control para preservar el orden público, mientras las autoridades invitan a la ciudadanía a participar de manera tranquila y respetuosa en el proceso democrático