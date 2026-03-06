Tras 40 años de espera, vereda El Rodeo de Sopetrán estrena vía pavimentada

Sopetrán, Antioquia

Después de 40 años, habitantes de El Rodeo en Sopetrán estrenan vía pavimentada.

La comunidad de la vereda El Rodeo, en el municipio de Sopetrán, celebró la entrega de 1,5 kilómetros de vía pavimentada, una obra esperada durante más de cuatro décadas y que mejora la movilidad de la zona rural hacia la cabecera municipal y hacia los principales corredores viales del Occidente antioqueño.

La entrega fue encabezada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, junto con la alcaldesa de Sopetrán, Tatiana Alexandra Carballo, durante un recorrido en el que revisaron diferentes inversiones en infraestructura que superan los 70 mil millones de pesos en el municipio.

“Hoy estuvimos aquí en el municipio de Sopetrán revisando inversiones cercanas a los 70 mil millones de pesos. Hay que destacar no solo la vía de la vereda El Rodeo y el puente de Sabanazo, sino también la conexión desde Sopetrán hasta Belmira, una inversión que supera los 53 mil millones de pesos”, afirmó el gobernador.

La pavimentación de este tramo hace parte del mejoramiento del corredor vial Sopetrán–El Rodeo–Sabanazo y busca facilitar el acceso de las comunidades rurales, así como fortalecer la productividad agrícola y el turismo en la región.

Para los habitantes, la obra representa un cambio significativo en su calidad de vida. Durante años, la vía fue un camino destapado que generaba dificultades especialmente en temporadas de lluvia y verano.

“Fueron más de 40 años esperando esta vía que hoy es una realidad. Generaciones enteras estuvieron esperando esta obra que trae progreso para nuestra comunidad”, expresó Leydi García Sierra, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rodeo.

La líder comunitaria explicó que anteriormente el barro durante las lluvias y el polvo en verano generaban problemas de movilidad y afectaciones respiratorias para los habitantes.

Con la pavimentación, aseguró, estas dificultades han disminuido y los niños ahora pueden llegar al colegio en mejores condiciones.

Además, destacó que El Rodeo se convierte en un punto estratégico para el municipio por su cercanía con los corredores viales del Occidente antioqueño.

“El Rodeo es la puerta de entrada al municipio de Sopetrán porque conecta con Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y con las vías 4G. Por eso el impacto de esta vía es muy importante para todos”, señaló.

Institución Educativa José María Villa

Durante la visita también se entregaron obras de mejoramiento en la infraestructura de la Institución Educativa José María Villa, que incluyeron adecuaciones en redes eléctricas, ventilación, iluminación y fachada.

“Estamos muy felices de recibir estas mejoras. Los estudiantes ahora cuentan con espacios más adecuados y agradables para su aprendizaje”, indicó la rectora Eliana Villa Valderrama.

La alcaldesa de Sopetrán destacó que la obra también proyecta al municipio como un punto estratégico de conexión con las vías 4G, lo que podría impulsar el turismo y la llegada de visitantes al territorio.

“Esta es una vía que la comunidad esperó por más de 40 años. Hoy vemos cómo adultos mayores, niños y jóvenes pueden disfrutarla sin padecer el polvo que antes generaba tantas dificultades”, afirmó.

Con esta obra, la Gobernación de Antioquia y la administración municipal buscan fortalecer la conectividad rural y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan en el corredor entre Sopetrán y las zonas cercanas al occidente del departamento.