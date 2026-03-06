Suspenden permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca por las elecciones al Congreso
La Brigada 13 expidió esta medida para garantizar la seguridad durante la jornada.
Bogotá D.C
La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional expidió una resolución, mediante la cual suspende la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y traumáticas expedidos a personas naturales y jurídicas por las elecciones del Congreso de la República que se llevarán a cabo este domingo 8 de marzo.
La restricción comienza desde las 6 de la mañana del sábado 7 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 9 de marzo.
Bogotá, los municipios de San Juanito y Calvario, Meta, y en el departamento de Cundinamarca, exceptuando las poblaciones de Medina y Paratebueno aplicará esta medida.
Hay excepciones contempladas en la ley entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada y misiones diplomáticas acreditas en el país.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....