Suspenden permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca por las elecciones al Congreso

Bogotá D.C

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional expidió una resolución, mediante la cual suspende la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y traumáticas expedidos a personas naturales y jurídicas por las elecciones del Congreso de la República que se llevarán a cabo este domingo 8 de marzo.

La restricción comienza desde las 6 de la mañana del sábado 7 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 9 de marzo.

Bogotá, los municipios de San Juanito y Calvario, Meta, y en el departamento de Cundinamarca, exceptuando las poblaciones de Medina y Paratebueno aplicará esta medida.