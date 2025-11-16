Gobernación de Cundinamarca y Gobierno Nacional presentaron diseños para Medina y Paratebueno

Cundinamarca

En el último día del Cundinamarca Fest en Bogotá, el gobernador, Jorge Emilio Rey, y el director de la Unidad de Riesgo y Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, presentaron los diseños de las nuevas viviendas para los municipios de Paratebueno y Medina.

Se conocieron las características de los dos tipos de vivienda que planean construir para las más de 610 familias afectadas. Estas tendrán su componente de sostenibilidad ambiental y el requisito antisísmico, además de tener un espacio para que las familias tengan sus negocios o su actividad económica.

“ Paratebueno y Medina no pueden crecer de manera desordenada, no pueden tener construcciones que no cumplan con la norma sísmica porque ya tuvimos una demostración de qué es lo que pasa”, señaló Carrillo .

Además de las viviendas, las instituciones académicas también deben reconstruirse debido a las afectaciones que sufrieron, así como las redes de acueducto y alcantarillado.

“El Gobierno Nacional ha entregado recursos a través del Ministerio de Educación para lograr esta reconstrucción. El departamento ha hecho un esfuerzo también para poder disponer de esos recursos y que esas instituciones educativas queden construidas. Vamos por buen camino”, afirmó Rey .

El anuncio se hizo durante este evento para que el sector constructor se interese en este proyecto.

Primera fase de reconstrucción

Para este plan de reconstrucción se tiene proyectada una inversión total de más de $53 mil millones de pesos, de los cuales $38 mil millones los invertirá Gestión del Riesgo y el departamento aportará más de $15 mil millones de pesos.

En esta primera fase se tiene contemplado construir 368 viviendas y entregarlas en menos de un año. Es decir, la meta es que para diciembre de 2026, sean entregadas todas las 610 casas. Las viviendas estarán distribuidas en los cascos urbanos y en las zonas rurales de los municipios.