¿Qué dijo el abogado que demandó al gobernador y qué respondió la gobernación del Quindío?

La Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía delegada para su investigación, una denuncia penal en contra del gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis por los presuntos delitos de Contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación

La denuncia fue presentada por el abogado Diego Molina y está relacionada con contratos de la empresa Proyecta Quindío en el pasado ha estado envuelta en escándalos de corrupción como el caso de las marionetas de Mario Castaño.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el abogado Diego Molina que contó detalles de la demanda y explicó “El oficio 1381 de fecha 3 de marzo del 2026 lo que busca es remitir una orden que da el presidente de la sala especial de instrucción bajo el mando del doctor Francisco Javier Farfal Molina para que la unidad de fiscalía adscrita a la Corte Suprema de Justicia conozca y empiece a darse la ley a una investigación.

Estamos hablando de una denuncia que se le presenta en contra del gobernador Juan Miguel Galvis por unos presuntos hechos de celebración de contratos en requisitos legales, presunto interés indebido en la celebración de contratos y un presunto peculado por apropiación por unos hechos que tienen que ser materia de investigación por parte de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Y agregó “Principalmente los hechos datan de unos convenios interadministrativos con la empresa Proyecta que acá lo hemos dicho contundente Proyecta fue creada con un fin criminal, atentar contra la administración pública por el ya fallecido senador Mario Castaño y hoy Proyecta se convirtió en un contratadero del gobierno seccional.

Asimismo, pues el convenio interadministrativo del alumbrado público con la Empresa de Energía del Quindío, pues la empresa de energía del Quindío ni en la gobernación tienen publicado ese proceso, ese convenio y otros convenios que se han desarrollado con Telecafé.

Entonces, en eso se basa la denuncia presentada hacia el gobernador Juan Miguel Galvis por esos hechos y por otros que ya se están dando a conocer ante la opinión pública.

Respuesta Gobernación del Quindío

La Gobernación del Quindío entregó claridades sobre proceso de contratación con la empresa Proyecta tras orden de la Corte Suprema de Justicia de investigar al Gobernador Juan Miguel Galvis por presuntas irregularidades

A raíz de la situación, el secretario jurídico de la gobernación del departamento Juan Carlos Alfaro sostuvo que todos los funcionarios públicos están sujetos a investigaciones y responder por las actuaciones de la administración departamental. Aclaró que no conocen puntualmente el contenido de la denuncia sino lo que se ha evidenciado a través de un medio de comunicación local que publicó parte de dicha denuncia.

En cuanto a los convenios administrativos establecidos con la empresa Proyecta, indicó que los procesos de contratación se realizan con total transparencia, lo que puede ser verificado a través del SECOP.

Destacó que se ha generado desinformación e interponen una denuncia con aspectos que no corresponden por lo que la corte evaluará lo pertinente frente a las explicaciones de la gobernación departamental.

Recalcó que en el año 2025 realizaron cinco licitaciones públicas, 14 selecciones abreviadas, 45 mínimas cuantías que son todos procedimientos públicos lo que evidencia que no eluden la ley 80.

Sobre el 2026, dijo que llevan una licitación pública, cuatro selecciones abreviadas, cuatro mínimas cuantías y 19 convenios solidarios.

Añadió que puntualmente con los convenios suscritos con Proyecta en el año 2025 son dos donde el primero es un convenio por 159 millones de pesos con la alcaldía de Montenegro para atender una urgencia estructural que amenazaba con el colapso de la institución educativa a causa de un talud.

Explicó que el otro tiene que ver con la morgue de Calarcá que necesitaba la mejora de las instalaciones donde participaron 10 de los 12 municipios del departamento.

Resaltó que la disposición es permanente para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de cualquier situación que sea objeto de revisión.