Red de Veedurías denuncia a exfuncionario de la gobernación que habría empeñado vehículos oficiales

La Red de Veedurías de Colombia, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Bryan Steven Naranjo, exsecretario de Agricultura del Quindío, exasesor del gobernador y actual directivo de campaña del candidato a la Cámara Jesús Bedoya, por presuntamente haber empeñado al menos un vehículo y al parecer varios más, al servicio de la Gobernación del Quindío para obtener cerca de 140 millones de pesos.

Según Pablo Bustos de la Red de Veedurías, la denuncia ya está en manos de la Fiscalía, y no se limita al supuesto empeño irregular de bienes públicos. Incluye audios en los que Naranjo conversa con un presunto afectado por una estafa y en los que menciona directamente al gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, como supuesto “respaldo” o “garantía” para responder por la millonaria deuda.

En uno de los apartes más delicados, el afectado afirma: “Entonces que el gobernador me dé la cara”. A lo que Naranjo responde en tono desesperado: “Espere, yo hablo con el gobernador a ver qué garantías le puede dar”. En otro fragmento que hoy es materia de análisis judicial, se escucha: “Si esto se sale de control, me echa la culpa a mí y se lava las manos”, lo que ha encendido las alarmas políticas en el departamento.

Según el audio, también hace referencia a una supuesta garantía respaldada por un millonario proyecto con recursos públicos. “En mes y medio tiene 2.000 mil millones, se lo aseguro”, dice Naranjo en el audio. El interlocutor responde con escepticismo: “Yo no vivo de ilusiones, yo no voy a dejar mi casa al aire”. La conversación escala cuando el contratista insiste en que sea el propio gobernador quien enfrente la situación: “Entonces que el gobernador me dé la cara y que me dé una o varias garantías por el valor”.

Para Diego Molina, veedor del Quindío, el caso no puede quedar en silencio. “Hoy Bryant Naranjo está fuera del país y hay un silencio del gobernador Juan Miguel Galvis”, aseguró.

Por su parte, Pablo Bustos cuestionó que una persona señalada en estos hechos haga parte de una campaña política: “Debe ser investigado y expulsado de la colectividad. También deben investigarse la campaña de Jesús Bedoya y las eventuales responsabilidades del gobernador”.

Según la Red de Veedurías, solicita la investigación por parte del respectivo partido político y la expulsión inmediata del mismo