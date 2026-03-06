Masacre en Policarpa, Nariño; Entre las víctimas está el hermano de una candidata a la Cámara

Policarpa- Nariño

Tres personas fueron asesinadas en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, donde, se trata de la cuarta masacre registrada en Nariño durante el 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Antonio Bastidas Araujo, Juan Juvencio Cabrera Guevara y Héctor Hugo Cabrera Tarazona, este último hermano de la candidata y exalcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera, situación que ha generado preocupación por la seguridad en la zona.

De acuerdo con lo informado tras un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en las ultimas horas, los hechos que rodearon este crímen, así como los responsables son materia de investigación por parte de las autoridades.

Seguridad para Claudia Cabrera

Durante el consejo de seguridad se anunció el refuerzo inmediato de las medidas de protección para Claudia Cabrera, quien aspira a la Cámara de Representantes, por lo que la Unidad Nacional de Protección determinó asignarle un vehículo blindado y dos escoltas, medidas que se espera entren en funcionamiento en las próximas horas.

También se solicitó reforzar su esquema de seguridad y se anunció la realización de un subcomité de protección y prevención con el fin de analizar y recomendar medidas permanentes para garantizar su seguridad.

Las autoridades informaron además que este viernes a las 8 de la mañana se realizará un Consejo Municipal de Seguridad en Policarpa.