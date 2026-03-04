Masacre en el norte del Valle, tendría relación con captura del cabecilla de ‘Los Flacos’ en Pereira

Masacre en el norte del Valle, tendría relación la captura de cabecilla de ‘Los Flacos’ en Pereira

La masacre de tres hombres registrada en el municipio de Cartago, norte del Valle del Cauca, estaría relacionada con la reciente captura de un cabecilla de la estructura criminal ‘Los Flacos’, según información preliminar entregada por la Policía.

El triple homicidio ocurrió en el barrio San Joaquín, donde hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, causándoles la muerte en el lugar.

“Unidades de la Sijín realizaron los actos urgentes y la recolección de pruebas en la escena del crimen. En una verificación inicial se estableció que uno de los fallecidos registraba antecedentes judiciales por homicidio y otras conductas contrarias a la ley”, dijo el subcomandante de la Policía Valle, el coronel Pedro Pablo Astaiza.

Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Andrés Montoya, alias ‘Peineta’, de 35 años; Juan David Gutiérrez, alias ‘Chiky’; y Diego Alejandro Manrique. Según las primeras indagaciones, alias ‘Peineta’ tendría presuntos vínculos con la banda ‘Los Flacos’ y contaba con medida de aseguramiento domiciliaria.

Las autoridades investigan si este triple crimen está directamente relacionado con la captura de alias ‘Cakín’, señalado cabecilla principal de ‘Los Flacos’, quien fue detenido en una operación policial en el corregimiento de Cerritos, en Pereira, el mismo día de la masacre.

Según el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, “alias ‘Cakín’ sería presunto determinador de homicidios y extorsiones en el norte del Valle, además de mantener supuestos vínculos narcotraficantes con el ‘Clan del Golfo’, el GDO ‘La Constru’ en Putumayo y estructuras criminales del Magdalena Medio. Por su captura se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos”.

El caso es materia de investigación para establecer si se trató de un ajuste de cuentas interno o de una retaliación en medio de la disputa territorial entre organizaciones criminales que delinquen en Cartago.