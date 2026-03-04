Petro ante conflicto en Irán: Estamos a punto de una guerra nuclear, América debe ser voz de paz

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

Desde el Cauca, el presidente Gustavo Petro se refirió a la guerra en Irán, afirmando que América Latina tiene que plantear la voz de la paz.

El jefe de Estado mencionó que, “La humanidad está a punto de caer en un abismo, que es la guerra nuclear, de la cual nadie, ni aquí mismo, nos salvamos”.

En ese sentido recalcó que, en un mundo que se está destruyendo entre civilizaciones y que está amenazado por una guerra nuclear, los países latinos tienen que plantear que es el momento del diálogo.

“América Latina, por su mestizaje, tiene la capacidad de tender puentes entre distintas culturas”, aseveró.

Además, reiteró que las diferencias deben tramitarse mediante la palabra y no a través de la confrontación armada. “Hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles”, dijo.

Gustavo Petro, más temprano, había afirmado que Colombia propondrá una conferencia de paz, liderada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que busque el acuerdo entre Israel y Palestina para la existencia de dos estados soberanos y el establecimiento de zonas libres de armas nucleares.