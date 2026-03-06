Más de 1.500 uniformados blindarían el proceso electoral en Córdoba

Montería

Las autoridades de Córdoba anunciaron un robusto dispositivo de seguridad para blindar la jornada electoral prevista para el 8 de marzo. Más de 1.500 uniformados de la Policía estarían desplegados en el departamento.

“El dispositivo de seguridad contará con todas las capacidades institucionales, incluyendo especialidades como Policía Judicial, Inteligencia, Tránsito y Transporte, Protección y Servicios Especiales, Carabineros y Guías Caninos, así como el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, garantizando cobertura integral antes, durante y después de la jornada electoral”, se informó por parte de la Policía Metropolitana de Montería, dirigida por el coronel Héctor Ruiz.

El dispositivo ha sido diseñado para atender las alertas emitidas por las Defensoría del Pueblo sobre los riesgos electorales en esta sección del país debido a la fuerte presencia del Clan del Golfo.

“Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que pueda constituir delito electoral, su información es fundamental para proteger la transparencia de nuestra democracia”, manifestó coronel Ruiz.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas de riesgo electoral urgente en municipios como Ayapel, La Apartada, San José de Uré y Tierralta.

Mientras, en zonas como Ciénaga de Oro, Montelíbano, Montería y Puerto Libertador se ha emitido una alerta que los encuadra en categoría prioritaria de atención.