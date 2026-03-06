Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 mar 2026 Actualizado 22:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Más de 1.500 uniformados blindarían el proceso electoral en Córdoba

Las autoridades informaron que se ha diseñado un robusto dispositivo de seguridad en atención a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Más de 1.500 uniformados blindarían el proceso electoral en Córdoba. Foto: Policía.

Más de 1.500 uniformados blindarían el proceso electoral en Córdoba. Foto: Policía.

Montería

Las autoridades de Córdoba anunciaron un robusto dispositivo de seguridad para blindar la jornada electoral prevista para el 8 de marzo. Más de 1.500 uniformados de la Policía estarían desplegados en el departamento.

“El dispositivo de seguridad contará con todas las capacidades institucionales, incluyendo especialidades como Policía Judicial, Inteligencia, Tránsito y Transporte, Protección y Servicios Especiales, Carabineros y Guías Caninos, así como el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, garantizando cobertura integral antes, durante y después de la jornada electoral”, se informó por parte de la Policía Metropolitana de Montería, dirigida por el coronel Héctor Ruiz.

Más información

El dispositivo ha sido diseñado para atender las alertas emitidas por las Defensoría del Pueblo sobre los riesgos electorales en esta sección del país debido a la fuerte presencia del Clan del Golfo.

Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que pueda constituir delito electoral, su información es fundamental para proteger la transparencia de nuestra democracia”, manifestó coronel Ruiz.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas de riesgo electoral urgente en municipios como Ayapel, La Apartada, San José de Uré y Tierralta.

Mientras, en zonas como Ciénaga de Oro, Montelíbano, Montería y Puerto Libertador se ha emitido una alerta que los encuadra en categoría prioritaria de atención.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir