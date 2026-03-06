Martin Garrix a punto de agotar su concierto del 4 de diciembre en el Movistar Arena

El concierto de Martin Garrix en el Movistar Arena para el próximo 4 de diciembre está muy cerca de agotar sus entradas, confirmando el poder de convocatoria del productor neerlandés en Colombia.

La respuesta del público ha sido inmediata y masiva, al punto de convertir este show en una de las fechas con mayor demanda en la carrera reciente del artista en el país, reafirmando a Bogotá como una de las capitales electrónicas más fuertes de América Latina.

Este interés sostenido se suma al histórico sold out que Garrix logró en 2024 en el mismo recinto, cuando todas las boletas se agotaron en menos de dos semanas. Aquel hito marcó un punto de inflexión para la escena electrónica nacional, y ahora, dos años después, se repite el fenómeno con un impulso aún mayor. La expectativa por verlo en vivo continúa creciendo entre los fans locales y visitantes de otros países.

La presentación del 4 de diciembre ofrecerá una producción completamente renovada, diseñada especialmente para la gira 2026. El espectáculo incluirá visuales inmersivos, sincronización lumínica, pirotecnia de última generación y un repertorio que combina clásicos globales, colaboraciones icónicas y material exclusivo.

Según su equipo de producción, este montaje representa uno de los esfuerzos técnicos más ambiciosos del artista hasta la fecha, buscando ofrecer una experiencia que conecte a miles de asistentes con la energía característica de Garrix.

A sus 28 años, Martin Garrix se consolida como uno de los nombres más influyentes del EDM mundial. Ha encabezado festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival y Lollapalooza, y fue reconocido como DJ #1 del mundo por DJ Mag en 2016, 2017 y 2018. Su alcance digital también es monumental, con más de 20 mil millones de reproducciones globales en plataformas de streaming.

Éxitos como “Animals”, “In the Name of Love” y “Scared To Be Lonely” continúan siendo himnos generacionales y pilares de la música electrónica contemporánea. La combinación entre su impacto global, su carrera en ascenso y un montaje de escala internacional convierte esta cita en uno de los eventos musicales más importantes del año en Colombia.

Últimas entradas disponibles.